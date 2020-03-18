2020-03-18T12:37:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Казани отменили республиканский праздник “Навруз 2020”

Он должен был состояться 21 марта на “Казанской ярмарке”
Алина ГАБДУЛИНА
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Гулянья по случаю празднования одного из древнейших праздников тюркских и иранских народов также не состоятся в Кыргызстане.Гулянья по случаю празднования одного из древнейших праздников тюркских и иранских народов также не состоятся в Кыргызстане.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице Татарстана отменен республиканский праздник “Навруз 2020”, который должен был состояться 21 марта на "Казанской ярмарке". Причина этого - коронавирус.

Гулянья по случаю празднования одного из древнейших праздников тюркских и иранских народов также не состоятся и в Кыргызстане, сообщает информационный центр Дома дружбы народов Татарстана.

Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. В республике отменяются или переносятся массовые мероприятия, концерты и шоу, а также ограничивается выезд за рубеж. Всех тех, кто приезжает в республику из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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