Из-за коронавируса в Казани отменили республиканский праздник “Навруз 2020”
В столице Татарстана отменен республиканский праздник “Навруз 2020”, который должен был состояться 21 марта на "Казанской ярмарке". Причина этого - коронавирус.
Гулянья по случаю празднования одного из древнейших праздников тюркских и иранских народов также не состоятся и в Кыргызстане, сообщает информационный центр Дома дружбы народов Татарстана.
Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. В республике отменяются или переносятся массовые мероприятия, концерты и шоу, а также ограничивается выезд за рубеж. Всех тех, кто приезжает в республику из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU