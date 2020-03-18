В Ульяновской области в ДТП с легковушкой и автобусом пострадала 7-летняя девочка

18 Март 2020 2020-03-18T12:33:49+03:00

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречку

Изменить размер текста: A A

Утром 18 марта, на проспекте Автостроителей в Димитровграде столкнулись автомобиль “ВАЗ 11193” и автобус “ПАЗ 32054”. По предварительным данным, 35-летний водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Автобусом управлял 58-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 37 лет. В результате ДТП пострадала 7-летняя пассажирка ВАЗа. С места аварии она была доставлена в больницу.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU