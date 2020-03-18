2020-03-18T12:30:22+03:00
Общество

19 марта жители четырех районов Казани останутся без света

Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
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Временное отключение света коснется Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов города.Временное отключение света коснется Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов города.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 19 марта, Кировский, Московский, Приволжской и Советский районы Казани на время останутся без света. Причина этого в плановом ремонте линий электропередач и электротехнического оборудования, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах №№ 19 и 21 на улице Светлая и доме №15 а на улице Столярова, домах №№ 63, 63а, 73, 75, 77, 79, 81, 81а и 83 на проспекте Ибрагимова и домах №№ 15 и 17 на улице Короленко.

А с 8.30 до 17.00 - света не будет в домах на улицах Ачинская, Балашовская, Варганова, Промысловая и Школьная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 же отключение коснется домов №№1 - 15 на улице Беркутова и домов №№42-52 на улице Утреннаяя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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