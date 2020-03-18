Роспотребнадзор Чувашии: Причиной отравления детей и учителей школы №50 стал норовирус

18 Март 2020 2020-03-18T12:15:14+03:00

Дети и взрослые в школе заразились норовирусом, в том числе и работники столовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

За помощью к медикам обратились 26 человек

Изменить размер текста: A A

С признаками отравления 11-12 марта в больницы Чебоксар были доставлены 26 человек - ученики и преподаватели школы №50. Все они жаловались на слабость, рвоту и диарею.

К проверке приступили Роспотребнадзор, санэпидем станция, СУ СКР Чувашии. Взяли анализы и пробы для исследований. Провели проверки пищеблоков и Комбината питания №3 - там приготавливали обеды для детей.

Результаты своих проверок огласили в Роспотребнадзоре Чувашии. Были выявлены нарушения хранения продуктов непосредственно в школе, но причиной недомогания стало не отравление, а норовирус. Он был обнаружен и у детей, и у сотрудников школьной столовой.

СПРАВКА

Норовирус – опасное заболевание. Часто норовирусную инфекцию называют кишечным или желудочным гриппом. Болезнь передается при прямом контакте с больным и гораздо реже – фекально-оральным способом через зараженную еду или воду. В группу риска входят дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU