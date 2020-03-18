2020-03-18T12:15:14+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор Чувашии: Причиной отравления детей и учителей школы №50 стал норовирус

За помощью к медикам обратились 26 человек
Лика ИСАЕВА
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Дети и взрослые в школе заразились норовирусом, в том числе и работники столовойДети и взрослые в школе заразились норовирусом, в том числе и работники столовойФото: Алексей БУЛАТОВ
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С признаками отравления 11-12 марта в больницы Чебоксар были доставлены 26 человек - ученики и преподаватели школы №50. Все они жаловались на слабость, рвоту и диарею.

К проверке приступили Роспотребнадзор, санэпидем станция, СУ СКР Чувашии. Взяли анализы и пробы для исследований. Провели проверки пищеблоков и Комбината питания №3 - там приготавливали обеды для детей.

Результаты своих проверок огласили в Роспотребнадзоре Чувашии. Были выявлены нарушения хранения продуктов непосредственно в школе, но причиной недомогания стало не отравление, а норовирус. Он был обнаружен и у детей, и у сотрудников школьной столовой.

СПРАВКА

Норовирус – опасное заболевание. Часто норовирусную инфекцию называют кишечным или желудочным гриппом. Болезнь передается при прямом контакте с больным и гораздо реже – фекально-оральным способом через зараженную еду или воду. В группу риска входят дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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