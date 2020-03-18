Роспотребнадзор Чувашии: Причиной отравления детей и учителей школы №50 стал норовирус
С признаками отравления 11-12 марта в больницы Чебоксар были доставлены 26 человек - ученики и преподаватели школы №50. Все они жаловались на слабость, рвоту и диарею.
К проверке приступили Роспотребнадзор, санэпидем станция, СУ СКР Чувашии. Взяли анализы и пробы для исследований. Провели проверки пищеблоков и Комбината питания №3 - там приготавливали обеды для детей.
Результаты своих проверок огласили в Роспотребнадзоре Чувашии. Были выявлены нарушения хранения продуктов непосредственно в школе, но причиной недомогания стало не отравление, а норовирус. Он был обнаружен и у детей, и у сотрудников школьной столовой.
СПРАВКА
Норовирус – опасное заболевание. Часто норовирусную инфекцию называют кишечным или желудочным гриппом. Болезнь передается при прямом контакте с больным и гораздо реже – фекально-оральным способом через зараженную еду или воду. В группу риска входят дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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