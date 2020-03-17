Опубликован список дворов Татарстана, которые будут благоустроены в 2020 году

17 Март 2020 2020-03-17T19:35:04+03:00

Благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, детских качелей. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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Министрой Татарстана опубликовало список дворов, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках программы “Наш двор”. Так, в Казани ремонт коснется 425 придомовых территорий, а в Набережных Челнах - 218-ти. Всего же в списке 1851 адрес.

Благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси и различных качелей. Кроме того, дворы будут озеленены. На все это будет направлено порядка 17 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU