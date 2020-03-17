2020-03-17T15:44:12+03:00
Происшествия

В Татарстане школьника и безработного задержали за грабеж приезжего

Самому взрослому из подельников грозит до 10 лет лишения свободы
Олег ЛУГОВОЙ
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Потерпевшему также угрожал ножом.Потерпевшему также угрожал ножом.Фото: Иван ВИСЛОВ
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16 марта в шестом часу утра в одном из кафе Зеленодольска на пьяного посетителя, который приехал из Вологды, напали двое неизвестных. Приезжий был избит и ограблен. У мужчины, угрожая ножом, забрали барсетку с документами, планшетом и банковскими картами. Всего на сумму в 22 500 рублей.

Полицейским удалось задержать злоумышленников по «горячим следам». Ими оказались 16-летний школьник и 30-летний ранее уже судимый безработный.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в МВД Татарстана. - В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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