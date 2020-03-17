Зампредседателя Верховного суда Татарстана ушел в почетную отставку

17 Март 2020 2020-03-17T19:18:16+03:00

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Сегодня, 17 марта, в Верховном суде Татарстана проводили в почетную отставку главу коллегии по гражданским делам и заместителя председателя суда Марата Хайруллина.

В церемонии приняли участие руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, вице-президент Адвокатской палаты республики Алла Сафонова, начальник управления судебного департамента Зявдат Салихов, директор Казанского филиала Российского университета правосудия Рамиль Шарифуллин.

Хайруллин покидает пост в связи с отбытием второго срока на посту заместителя председателя суда. В юриспруденции он уже более 34 лет, из них 26 проработал судьей.

ИСТОЧНИК KP.RU