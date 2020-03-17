16 марта Казань впервые за 45 лет побит температурный рекорд

17 Март 2020 2020-03-17T17:51:52+03:00

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Казань продолжает бить температурные рекорды. Так, в понедельник, 16 марта воздух в городе прогрелся до +5,3 градуса. Это было зафиксировано на метеостанции Казань-опорная. На станциях Казань-Аэропорт и Казань-Сокол было отмечено 4,7 и 5 градусов тепла соответственно. Об этом сообщает Ггидрометцентр Татарстана.

Предыдущий рекорд 16 марта в Казани был установлен в 1975 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в +4,6 градуса.

Напомним, что скоро обширный и глубокий атлантический циклон принесет в Татарстан заметное похолодание и даже местами метель со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU