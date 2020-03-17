2020-03-17T17:02:36+03:00
Общество

Казань на третьем месте в рейтинге самых заботливых городов России

“Золото” взяла Москва
Алина ГАБДУЛИНА
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“Бронзу” столица Татарстана, набрав 12% голосов, разделила с Нижним Новгородом.“Бронзу” столица Татарстана, набрав 12% голосов, разделила с Нижним Новгородом.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Появился список городов России с самыми заболтивыми жителями. Рейтинг ко Всемирному дню социальной работы, который отмечается 17 марта, составил ТурСтат. В нем есть и Казань, которая оказалась на третьем месте. “Бронзу” столица Татарстана, набрав 12% голосов, разделила с Нижним Новгородом. “Золото” и “серебро”, в свою очередь, получили Москва и Екатеринбург соответственно.

Отметим, что рейтинг составлялся по итогам интернет-опроса. Более пяти тысяч людей поделились своим мнением о том, в каком городе лучше всего проводится социальная работа и оказываются лучшие социальные услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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