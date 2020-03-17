2020-03-17T13:06:25+03:00
Происшествия

В Татарстане подросток получил 80% ожогов тела, бегая по крыше поезда

Перевезти мальчика в ДРКБ пока не могут из-за его состояния
Лика ИСАЕВА
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Игра на железной дороге для подростка закончилась в больнице. Фото: Руслан ШАМУКОВИгра на железной дороге для подростка закончилась в больнице. Фото: Руслан ШАМУКОВ
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ЧП произошло 16 марта днем в Зеленодольске. Два 14-летних подростка играли на крыше поезда. Один из них привстал и задел контактную дугу. Школьник получил удар током, упал с крыши вагона, одежда на нем загорелась. Другой подросток попытался потушить своего приятеля, но тоже получил ожоги. К тому же у него позже диагностировали и сотрясение мозга.

Обоих пострадавших доставили в Зеленодольскую Центральную районную больницу. У подростка, которого ударило током, диагностировали ожоги 80% тела. Перевезти его в ожоговый центр РКБ или в ДРКБ пока нельзя - состояние мальчика тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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