В Татарстане женщина отравилась из-за подгоревшего обеда
Пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Рафикова в Заинске начался 16 марта, в 14.24. Пожарных вызвали соседи, когда из окна кухни на улицу повалил густой и едкий дым.
Приехавшие спасатели вскрыли железную дверь в квартиру и зашли внутрь. Оказалось, что 60-летняя хозяйка решила подогреть себе еду, но задремала, оставив плиту включенной. Проснулась женщина, когда ее уже за плечо тормошили пожарные.
- Обед пригорел, его удалось потушить водой из-под крана, - сообщили в МЧС Татарстана. - С отравлением продуктами горения пенсионерку на машине "скорой помощи" госпитализировали в Заинскую ЦРБ. После осмотра врачом она была отпущена домой на амбулаторное лечение.
Площадь пожара составила 0,03 квадратных метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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