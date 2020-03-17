В Татарстане женщина отравилась из-за подгоревшего обеда

17 Март 2020 2020-03-17T12:47:34+03:00

С места происшествия пострадавшую увезли в больницу на "скорой". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Пожар в квартире на четвертом этаже дома на улице Рафикова в Заинске начался 16 марта, в 14.24. Пожарных вызвали соседи, когда из окна кухни на улицу повалил густой и едкий дым.

Приехавшие спасатели вскрыли железную дверь в квартиру и зашли внутрь. Оказалось, что 60-летняя хозяйка решила подогреть себе еду, но задремала, оставив плиту включенной. Проснулась женщина, когда ее уже за плечо тормошили пожарные.

- Обед пригорел, его удалось потушить водой из-под крана, - сообщили в МЧС Татарстана. - С отравлением продуктами горения пенсионерку на машине "скорой помощи" госпитализировали в Заинскую ЦРБ. После осмотра врачом она была отпущена домой на амбулаторное лечение.

Площадь пожара составила 0,03 квадратных метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU