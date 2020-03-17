В Татарстане затруднено движение по трассе М7 "Волга"
В соцсетях водители предупредили жителей Татарстана, что на участке дороги трассы М7 "Волга" - "Москва-Уфа" воды подмыли грунт, и движение там затруднено.
Пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" подтвердила данный факт и сообщила, что на километре подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы "Волга" на территории Менделеевского района Татарстана по сейчас ведутся восстановительные работы.
- Затруднено движение в связи с дефектами дорожного покрытия. На участке ведутся восстановительные работы. Установлены временные дорожные знаки ограничивающие скорость дорожного движения, движение регулируется сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе дорожного предприятия. - Просим водителей обращать внимание на временные дорожные знаки, а также неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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