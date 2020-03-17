В Татарстане затруднено движение по трассе М7 "Волга"

17 Март 2020 2020-03-17T13:00:09+03:00

Движение затруднено в связи с ремонтом дороги Фото: Из материалов пресс-службы

По предварительным данным, там размыло дорожное полотно

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В соцсетях водители предупредили жителей Татарстана, что на участке дороги трассы М7 "Волга" - "Москва-Уфа" воды подмыли грунт, и движение там затруднено.

Пресс-служба ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" подтвердила данный факт и сообщила, что на километре подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы "Волга" на территории Менделеевского района Татарстана по сейчас ведутся восстановительные работы.

- Затруднено движение в связи с дефектами дорожного покрытия. На участке ведутся восстановительные работы. Установлены временные дорожные знаки ограничивающие скорость дорожного движения, движение регулируется сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе дорожного предприятия. - Просим водителей обращать внимание на временные дорожные знаки, а также неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU