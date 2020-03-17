В Чувашии на завершение строительства проблемных домов нужно 2,4 миллиарда рублей

17 Март 2020 2020-03-17T14:19:39+03:00

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Стало известно, что на сегодня в Чувашии имеются 19 домов, которые уже долгое время не могут достроить. 12 из них официально признаны проблемными. На их достройку республике нужно порядка 2,4 миллиарда рублей. Такие цифры были названы на планерке в правительстве региона.

Глава Минстроя Чувашии Александр Геров отметил, что сейчас одним из застройщиков для решения вопроса с проблемными домами прорабатывается привлечение кредитных средств.

При этом в прошлом году в Чувашии было введено в эксплуатацию 656,4 тысяч квадратных метров жилья. Это на 9% больше, чем в 2018 году. В 2020-ом же году республика планирует построить 53 дома общей площадью 560 тысяч квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU