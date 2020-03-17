В Набережных Челнах при тушении пожара в рыбном магазине нашли тело неизвестного мужчины

17 Март 2020 2020-03-17T12:39:28+03:00

Во время тушения огня обнаружили тело мужчины Фото: МЧС Татарстана

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Возгорание в рыбном магазине обнаружили сегодня, 17 марта, в 8.32 в Нового городе Набережных Челнов. На место сразу выехали пожарные.

К приезду специалистов стало известно, что торговая точка еще не открылась, внутри людей быть не должно. Помещение было сильно задымлено. Вскоре было установлено, что пожар происходит внутри магазина.

Во время тушения огня было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его останки вынесли на улицу. Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции татарстанского автограда.

- В 8.55 произошла локализация пожара на площади шесть квадратов, спустя минуту было ликвидировано открытое горение, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU