2020-03-17T12:39:28+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах при тушении пожара в рыбном магазине нашли тело неизвестного мужчины

Личность погибшего сейчас устанавливают полицейские
Лика ИСАЕВА
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Во время тушения огня обнаружили тело мужчиныВо время тушения огня обнаружили тело мужчиныФото: МЧС Татарстана
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Возгорание в рыбном магазине обнаружили сегодня, 17 марта, в 8.32 в Нового городе Набережных Челнов. На место сразу выехали пожарные.

К приезду специалистов стало известно, что торговая точка еще не открылась, внутри людей быть не должно. Помещение было сильно задымлено. Вскоре было установлено, что пожар происходит внутри магазина.

Во время тушения огня было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его останки вынесли на улицу. Личность погибшего устанавливают сотрудники полиции татарстанского автограда.

- В 8.55 произошла локализация пожара на площади шесть квадратов, спустя минуту было ликвидировано открытое горение, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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