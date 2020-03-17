2020-03-17T12:07:57+03:00
Происшествия

Житель Чувашии из-за украденного мотора пытался сжечь чужой автомобиль и был приговорен к колонии

Вот только владелец машины, как оказалось, ничего не крал
Лика ИСАЕВА
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Мужчина пытался сжечь автомобильМужчина пытался сжечь автомобильФото: Из материалов пресс-службы
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Суд вынес приговор жителю Ядринского района республики. Мужчину признали виновным по уголовной статье "Умышленное уничтожение имущества путем поджога". Все произошло еще 10 сентября 2019 года. Кто-то у осужденного украл лодочный мотор. Мужчина почему-то сразу , обвинил в этом своего знакомого. Но последнего полицейские исключили из списка подозреваемых, так как вскоре обнаружили истинного виновника кражи.

Но с выводами расследования не согласился сам хозяин мотора. Он продолжал винить во всем знакомого. В итоге напился и решился на поджог. Утром 10 сентября он на велосипеде приехал во двор дома, где живет "обидчик", разбил стекло его легковушки, вылил внутрь легковоспламеняющуюся жидкость и поджег.

От полного уничтожения огнем машину спас сосед ее хозяина. Он вызвал пожарных. Уже после по записям камер видеонаблюдения полицейские проследили, куда скрылся поджигатель. Нашли его неподалеку, в кафе, где он, жестикулируя, в красках рассказывал другому знакомому, что натворил.

В итоге поджигателя приговорили к 1,5 годам колонии строгого режима - мужчина имел непогашенные судимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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