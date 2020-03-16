В Казани из-за коронавируса отменен предпоказ фильма “Номер один”

16 Март 2020 2020-03-16T18:41:15+03:00

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В Казани отменен предпремьерный показ фильма “Номер один”. Причина этого - запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. Предпоказ должен был состоятся в среду, 18 марта, в кинотеатре “Киномакс” (ТРЦ “Тандем”). Официальная премьера картины была запланирована на 19 число.

Напомним, “Номер один” - фильм о том, как Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один". "Старая школа" и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности — "N 12" Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

В главных ролях: Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова и Андрей Федорцов.

ИСТОЧНИК KP.RU