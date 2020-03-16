В Казани иностранца за смертельный наезд на пенсионерку приговорили к 5 годам колонии

16 Март 2020 2020-03-16T18:18:37+03:00

Пьяный водитель проехал на «красный» и сбил 91-летнюю женщину, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу

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В столице Татарстана суд признал виновным в смертельном наезде на пешехода 20-летнего гражданина Узбекистана.

Было доказано, что утром 16 ноября прошлого года пьяный иностранец за рулем автомобиля Renault Logan на скорости более 80 км/ч, несмотря на запрещающий сигнал светофора, вылетел на пешеходный переход, где сбил 91-летнюю пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

- За нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека, гражданина Узбекистана приговорили к 5 годам колонии общего режима и лишили права заниматься деятельностью связанной с управлением транспорта в течение 3 лет, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU