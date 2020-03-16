В Казани иностранца за смертельный наезд на пенсионерку приговорили к 5 годам колонии
В столице Татарстана суд признал виновным в смертельном наезде на пешехода 20-летнего гражданина Узбекистана.
Было доказано, что утром 16 ноября прошлого года пьяный иностранец за рулем автомобиля Renault Logan на скорости более 80 км/ч, несмотря на запрещающий сигнал светофора, вылетел на пешеходный переход, где сбил 91-летнюю пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП.
- За нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека, гражданина Узбекистана приговорили к 5 годам колонии общего режима и лишили права заниматься деятельностью связанной с управлением транспорта в течение 3 лет, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Также в надзорном ведомстве уточнили, что данный приговор пока не вступил в законную силу.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU