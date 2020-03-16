Гидрометцентр Татарстана сообщил какой погоды стоит ждать на этой неделе

16 Март 2020 2020-03-16T17:47:23+03:00

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На днях обширный и глубокий атлантический циклон принес в Татарстан заметное похолодание и даже местами метель со снегом. Последствия еще можно наблюдать в этот понедельник – днем от -3 градусов на востоке и до +3 на западе региона, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Но циклон уже отходит дальше на восток, и республика вскоре окажется под влиянием гребня южного антициклона.

Так, ночью на 17 марта еще будет довольно холодно – от -2 до -7 градусов, при прояснениях до -12, местами на востоке региона пройдет небольшой снег. Днем же будет преимущественно без осадков, но с сильным ветром – до 15 м/с. При этом воздух прогреется от +1 до +6 градусов.

В среду, 18 марта, Татарстан уже будет находится в периферии южного антициклона. Осадки все так же маловероятны. Немного потеплеет. Ночью ожидается от 0 до -5, днем – от +2 до +7 градусов.

А в четверг, 19 марта, погода снова изменится. В регион вновь придут атмосферные фронты очередного атлантического циклона. Утром и днем прогнозируется дождь и сильный ветер с порывами до 19 м/с. Правда температура воздуха в светлое время суток не изменится – от +2 до +7.

В последующие три дня, вплоть до субботы, в Татарстане временами ожидаются небольшие осадки, днем максимум – от +1 до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU