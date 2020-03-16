2020-03-16T19:03:48+03:00
Происшествия

В Чебоксарах мужчина во время прогулки по берегу Волги сломал ногу

На помощь пришлось вызывать спасателей
Лика ИСАЕВА
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Во время эвакуации пострадавшегоВо время эвакуации пострадавшегоФото: МЧС Чувашии
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Сообщение о том, что в Чебоксарах одному из местных жителей срочно требуется помощь спасателей, поступило в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу (ЧРПСС) в субботу, 14 марта, в 11.22. Позвонили приятели пострадавшего. Они рассказали, что молодой человек во время прогулки спускался по берегу Волги оступился и сломал ногу. Передвигаться сам не может, необходима помощь.

- С помощью лотковых носилок подняли, донесли до кареты скорой медицинской помощи и передали врачам, - сообщили ЧРПСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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