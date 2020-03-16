В Чебоксарах мужчина во время прогулки по берегу Волги сломал ногу
Сообщение о том, что в Чебоксарах одному из местных жителей срочно требуется помощь спасателей, поступило в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу (ЧРПСС) в субботу, 14 марта, в 11.22. Позвонили приятели пострадавшего. Они рассказали, что молодой человек во время прогулки спускался по берегу Волги оступился и сломал ногу. Передвигаться сам не может, необходима помощь.
- С помощью лотковых носилок подняли, донесли до кареты скорой медицинской помощи и передали врачам, - сообщили ЧРПСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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