2020-03-16T16:14:15+03:00
Общество

Из-за половодья в Казани через реку Нокса построят новый мост

Конструкция будет сделана из железобетона
Олег ЛУГОВОЙ
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Ежегодно в районе старой дамбы во время половодья в зону риска подтопления попадают дома Салмачей и Вишневки. Фото: Марат МугиновЕжегодно в районе старой дамбы во время половодья в зону риска подтопления попадают дома Салмачей и Вишневки. Фото: Марат Мугинов
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Чтобы полностью избавить жителей Салмачей и Вишневки от подтоплений власти Казани решили построить новый железобетонный мост через реку Нокса.

Об этом на совещании «деловой понедельник» сообщил мэр города Ильсур Метшин. Начать возводить мост хотят уже в мае этого года. Работы обойдутся в 102 миллиона рублей.

- Старый мост через поселок Салмачи – это проблема, существующая 20 лет. В этом году она будет наконец-то будет решена, – заявил Метшин.

Сейчас дамба, по которой проходит дорога соединяющая Привольный и Вишневку с Казанью, находится в аварийном состоянии. По словам начальника управления гражданской защиты города Фердинанта Тимурханова, водопропускные трубы там практически разрушены.

Ежегодно в районе дамбы во время половодья в зону риска подтопления, в частности, попадают дома Салмачей и Вишневки по улицам Камышлы, Атнинская, 1-я Центральная, Пестречинская, Григорьева и Яровая.

СПРАВКА

Длина нового моста составит 35 метров, длина пролетного строения 28 метров, ширина 13 метров. Подходы к мосту с учетом примыканий со стороны улиц Камышлы и Жемчужная составят 427 метров. На всем протяжении будут построены сети наружного освещения. Также на мосту с асфальтобетонным покрытием предусмотрено строительство тротуаров шириной 1,5 метра. После завершения строительства будет убрана старая дамба и расширено русло реки Нокса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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