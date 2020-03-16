Из-за коронавируса 150-летие Владимира Ленина в Ульяновске отметят максимально виртуально

16 Март 2020 2020-03-16T18:28:07+03:00

Юбилей Владимира Ленина в Ульяновской области будут праздновать 21 и 22 апреля.

Угроза вируса не станет причиной отмены празднования юбилея, но может изменить его формат

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При проведении мероприятий по случаю 150-летия Владимира Ленина в Ульяновске будет максимально использовать интернет-технологии. Об этом на совещании, посвященном подготовке к празднованию события, заявил губернатор области Сергей Морозов.

Морозов отметил, что виртуализация мероприятий будет проводиться во избежание распространения коронавируса.

Отметим, юбилей Ленина в Ульяновской области будут праздновать 21 и 22 апреля. По мнению Мороза, угроза вируса не станет причиной отмены празднования, но его формат может измениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU