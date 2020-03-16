Из-за ранней весны в Казани раньше времени проведут общегородской субботник 2020

16 Март 2020 2020-03-16T15:46:24+03:00

В прошлом году городской субботник в Казани прошел 20 апреля. Фото: Тимур ХАНОВ

Об этом попросил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин

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16 марта на совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин попросил замруководителя местного исполкома Игоря Куляжева начать санитарную очистку города раньше обычного. Причина смещения сроков – теплая зима и, как следствие, ранняя весна.

Также раньше в текущем году должен состояться и общегородской субботник 2020. Напомним, его изначально было решено провести 25 апреля.

При этом общегородской субботник в Казани весной 2019-го также прошел раньше - 20 апреля. Тогда более 40 тысяч казанцев очистили территорию общей площадью 2,5 миллионов квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU