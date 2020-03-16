2020-03-16T15:46:24+03:00
Общество

Из-за ранней весны в Казани раньше времени проведут общегородской субботник 2020

Об этом попросил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В прошлом году городской субботник в Казани прошел 20 апреля.В прошлом году городской субботник в Казани прошел 20 апреля.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

16 марта на совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин попросил замруководителя местного исполкома Игоря Куляжева начать санитарную очистку города раньше обычного. Причина смещения сроков – теплая зима и, как следствие, ранняя весна.

Также раньше в текущем году должен состояться и общегородской субботник 2020. Напомним, его изначально было решено провести 25 апреля.

При этом общегородской субботник в Казани весной 2019-го также прошел раньше - 20 апреля. Тогда более 40 тысяч казанцев очистили территорию общей площадью 2,5 миллионов квадратных метров.

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане школьники из-за коронавируса могут перейти на дистанционное обучение
Из-за половодья в Казани через реку Нокса построят новый мост
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Номер один"
Управления образования Чебоксар о массовой госпитализации детей школы №50: «О том, что это пищевое отравление говорить пока рано»
Из-за ранней весны в Казани раньше времени проведут общегородской субботник 2020
В Чувашии в ДТП с двумя авто погиб один из водителей
Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил производить медицинские маски в республике
Новым членом Центризбиркома Татарстана стал Андрей Кондратьев
В Ульяновской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
Рустам Минниханов поручил создать в Татарстане штаб по контролю за продуктами первой необходимости
В Казани на улице Баумана прохожие провалились в подвал старого дома
Из-за коронавируса в Татарстане выпустили памятку для тех, кто вернулся из-за границы
В Татарстане за долги у бизнесмена арестовали свыше 100 пар кроссовок
«Не рискуйте своим здоровьем»: мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса
Татарстанские спасатели сняли со льда рыбака, у которого отказали ноги
В Марий Эл ищут свидетелей наезда на 14-летнюю девочку