Из-за ранней весны в Казани раньше времени проведут общегородской субботник 2020
16 марта на совещании «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин попросил замруководителя местного исполкома Игоря Куляжева начать санитарную очистку города раньше обычного. Причина смещения сроков – теплая зима и, как следствие, ранняя весна.
Также раньше в текущем году должен состояться и общегородской субботник 2020. Напомним, его изначально было решено провести 25 апреля.
При этом общегородской субботник в Казани весной 2019-го также прошел раньше - 20 апреля. Тогда более 40 тысяч казанцев очистили территорию общей площадью 2,5 миллионов квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU