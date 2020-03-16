Управления образования Чебоксар о массовой госпитализации детей школы №50: «О том, что это пищевое отравление говорить пока рано»

16 Март 2020 2020-03-16T15:54:33+03:00

По данным чиновников не все госпитализированные дети питались в школьной столовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Наталии Масловой, среди тех учеников, которым понадобилась медпомощь, были и те, кто не питался в столовой учреждения

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В этот понедельник в администрации Чебоксар на еженедельной планерке и.о. начальника управления образования города Наталия Маслова заявила, что в школе №50 проверки не выявили серьезных нарушений.

Напомним, ученики этого образовательного учреждения массово обратились в больницы с подозрением на кишечное отравление. Как сообщал Минздрав Чувашии, за несколько дней медпомощь понадобилась 34 пациентам. Из них 27 – это дети, 7 – взрослые. Часть обратившихся после была отпущена на домашнее лечение.

- О том, что это пищевое отравление говорить пока рано. 12 марта управлением Роспотребнадзора Чувашии взяты пробы на лабораторные исследования. Среди госпитализированных детей есть те, кто не посещал 6, 10, 11 марта образовательное учреждение и не питался в школьной столовой, - сообщила в итоге Маслова.

Так, по словам чиновника, результат лабораторных исследований отобранных в школах проб планируется получить уже 17 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU