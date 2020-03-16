В Татарстане школьники из-за коронавируса могут перейти на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T16:43:27+03:00

Однако для этого нужно выполнить определенные условия

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Из-за распространения в мире коронавируса школьники Татарстана могут перейти на дистанционное обучение. Однако для этого их родители должны гарантировать директору образовательного учреждения, что их ребенок не будет выходить на улицу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

Отмечается, что при получении достаточного количества таких заявлений школа начнет направлять задания онлайн.

Кроме того, Минобразования Татарстана рекомендовало родителям школьников во время весенних каникул ограничить их выезд не только за границу, но и в другие регионы России.

Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Все это время в республике будут отменены массовые мероприятия и ограничены выезды за рубеж. Президент региона Рустам Минниханов называл подобное решение «защитной мерой» и заверил, что никакой угрозы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU