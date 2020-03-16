В Татарстане двое детей отравились угарным газом
ЧП произошло 15 марта в 22.10 в одном из частных домов на улице Марджани в Альметьевске. Там родители заметили недомогание двух своих несовершеннолетних детей, и вызвали медиков.
На автомобилях "скорой помощи" пострадавших отправили в больницу с предварительным диагнозом: "отравление угарным газом".
- После осмотра врача дети отпущены домой, состояние удовлетворительное, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавшими оказались 12-летний мальчик и его 9-летняя сестра.
Причину происшествия выясняют специалисты газовой службы
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ИСТОЧНИК KP.RU
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