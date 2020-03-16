В Татарстане за долги у бизнесмена арестовали свыше 100 пар кроссовок
На рознично-оптовый рынок "Новая Тура" в Зеленодольском районе республики приехали судебные приставы. Владелец одного из павильонов задолжал по налогам и прочим сборам более 250 тысяч рублей. Но расплачиваться с государством бизнесмен не спешил. Тогда к нему на торговую точку наведались приставы.
Они на месте арестовали у предпринимателя-должника свыше 100 пар зимней и сезонной обуви спортивного стиля - кроссовок.
- Если гражданин не примет мер к оплате долга, арестованное имущество будет реализовано, - предупредили в УФССП Татарстана.
Также на этом рынке приставы арестовали у таких же должников - двух бизнесвумен, женскую одежду. Если они не выплатят долги, то весь их товар пойдет с молотка.
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ИСТОЧНИК KP.RU