2020-03-16T12:37:59+03:00
Общество

В Татарстане за долги у бизнесмена арестовали свыше 100 пар кроссовок

Ради обуви приставам пришлось приехать на рынок
Лика ИСАЕВА
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Фото: УФССП ТатарстанаФото: УФССП Татарстана
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На рознично-оптовый рынок "Новая Тура" в Зеленодольском районе республики приехали судебные приставы. Владелец одного из павильонов задолжал по налогам и прочим сборам более 250 тысяч рублей. Но расплачиваться с государством бизнесмен не спешил. Тогда к нему на торговую точку наведались приставы.

Они на месте арестовали у предпринимателя-должника свыше 100 пар зимней и сезонной обуви спортивного стиля - кроссовок.

- Если гражданин не примет мер к оплате долга, арестованное имущество будет реализовано, - предупредили в УФССП Татарстана.

Также на этом рынке приставы арестовали у таких же должников - двух бизнесвумен, женскую одежду. Если они не выплатят долги, то весь их товар пойдет с молотка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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