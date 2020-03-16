В Ульяновске нашли тело пропавшей глухой женщины

16 Март 2020 2020-03-16T10:22:42+03:00

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В субботу, 14 марта, в Ульяновске завершились поиски 52-летней Людимилы Форат. Члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают, что она погибла. При каких обстоятельствах было обнаружено тело женщины они не уточняют.

Напомним, Людмила Форат перестала выходить на связь 9 марта. Родные забили тревогу, отмечая, что пропавшая имеет инвалидность по слуху. Поисками женщины занялись как полицейские с волонтерами, так и просто неравнодушные местные жители.

Отметим, в Ульяновской области до сих пор не нашли 80-летнюю Раиду Белову. О местонахождении пенсионерки из села Садовое ничего не известно с 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU