2020-03-16T09:33:48+03:00
Происшествия

Прятался под прилавком: 18-летнего казанца задержали за серию краж из магазинов

Злоумышленник совершал преступления исключительной ночью
Олег ЛУГОВОЙ
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На время следствия молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.На время следствия молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Казани поступило сообщение от очевидцев о том, что около двух часов ночи на улице Достоевского неизвестный хулиган пытается разбить окно в магазине.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия. К их приезду окно уже было разбито. Внутри полицейские обнаружили 18-летнего парня, который прятался от них под прилавком. Молодого человека задержали. С его слов, он похитил из магазина 1 600 рублей и дорогие наушники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе расследования было установлено, что 18-летний казанец причастен к серии краж в этом районе. Так, утверждается, что так же ночью злоумышленник разбил окно другого магазина и забрал из его кассы деньги. Сумма причиненного ущерба составила 8 800 рублей. При этом этот магазин подвергся такой же краже, но только через 10 дней. Вор разбил окно забрал 500 рублей и оставленный мобильный телефон. С помощью последнего было совершено хищение со счета потерпевшего на сумму более 3 000 рублей.

- Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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