Метель, гололед и до 5 градусов мороза: Прогноз погоды в Татарстане на 16 марта 2020

15 Март 2020 2020-03-15T18:12:52+03:00

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Солнечная и теплая погода в Татарстане дала надежду жителям республики, что зима уже не вернется. Впрочем, на деле оказалось не так. 16 марта на территории Татарстана будет облачно, днем с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег. Днем небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Местами метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью - от 0 до 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 4 градусов со знаком "плюс". 0..-5 . Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU