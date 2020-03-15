Жуткое ДТП в Татарстане: Три человека погибли в столкновении "Калины" и "Мицубиси"

15 Март 2020 2020-03-15T11:46:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла 14 марта в 23:45 на трассе Кузайкино — Нурлат. Там столкнулись "Лада Калина" и "Мицубиси Оутлендер". По данным пресс-службы МВД республики, 19-летний парень, находившийся за рулем отечественной легковушки, двигаясь со стороны Нурлата в направлении Кузайкино, превысил скорость и выехал на встречку, где и столкнулся с "Мицубиси", которым управлял 55-летний мужчина.

В результате ДТП погибли оба водителя и 16-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении "Калины". 33-лений пассажир японской иномарки был госпитализирован с ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU