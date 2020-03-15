Набережночелнинский КАМАЗ не сыграет в Кубке ПФЛ, турнир отменен

15 Март 2020 2020-03-15T12:45:19+03:00

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КАМАЗ из Набережных Челнов продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России. Сейчас футболисты из татарстанской команды находятся в Турции. КАМАЗ должен был сыграть в Кубке ПФЛ, который наметили провести в Анталье. Однако, турнир в последний момент решили отменить.

- Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ 2020, который должен был стартовать 15 марта 2020 года в Анталье, - сообщили в пресс-службе КАМАЗа.

Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки. ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции соблюдать все необходимые меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU