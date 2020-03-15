2020-03-15T11:30:45+03:00
Общество

Трое безработных ограбили гараж в Ульяновской области

Их оперативно задержали
Владимир КРУПСКИЙ
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По факту кражи возбуждено уголовное дело.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию поступило сообщение от руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий Кузоватовского района Ульяновской области. Сотрудники предприятия отметили, что неизвестные ограбили гараж.

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали троих неработающих жителей рабочего поселка Кузоватово.

- Полицейские предварительно установили, что с целью кражи мужчины приехали из районного центра в соседний населенный пункт. Злоумышленники, проникнув на территорию хозяйства, сломали арматурой запорное устройство на воротах гаража и похитили оттуда наборы гаечных ключей, электроинструменты и автомагнитолы с транспортных средств на общую сумму 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД региона.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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