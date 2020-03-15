2020-03-15T14:13:44+03:00
Спорт

Слуцкий о возможном проведении матчей без зрителей: Это очень странные ощущения

По словам наставника "Рубина", в клубе готовы принять решение играть при пустых трибунах, но сам специалист такие матчи не одобряет
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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В ближайшие дни станет ясно, прервут ли проведение чемпионата России по футболу. Напомним, что из-за непростой ситуации с коронавирусом, "заморозили" почти все европейские чемпионаты. Отменены матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, взяли паузу в НБА и НХЛ.

В России пока проводятся матчи, но уже на следующей неделе все может измениться. Сейчас рассматривают два варианта - приостановка турнира на неопределенный срок или же проведение матчей без зрителей. Своим мнением по данному вопросу поделился наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

- Я смотрел хоккейный матч «Динамо» – «Спартак». Это ужас. Мы играли в первом туре в Нижнем Новгороде с «Тамбовом», там тоже по существу был матч без зрителей, хотя там было какое-то количество зрителей. Я смотрел «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ну это очень странные ощущения. Даже на сборах и то присутствуют какие-то зрители. Какое решение примет РПЛ или РФС, или это будет совместное решение, мы просто подчинимся и будем планировать свой календарь в зависимости от этих решений. Сейчас настолько форс-мажорная ситуация, что здесь ни в коем случае нельзя думать о каких-то своих желаниях, - заявил Слуцкий.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении на территории республики особого режима. В частности, все крупные спортивные события должны проводиться без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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