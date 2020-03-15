2020-03-15T15:57:42+03:00
Общество

Казанская библиотека победила в конкурсе "Город, где хочется жить"

Руководство учреждения отметили дипломом за реализацию проекта «Книжный двор»
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Казанская библиотека №26 стала одним из победителей XII Международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить». Руководство библиотеки отметили дипломом за реализацию проекта «Книжный двор» (интеграция библиотечных практик в медиапространство). Об этом сообщила директор сети муниципальных библиотек Резеда Исмагилова.

Церемония награждения XII Международного смотра-конкурса практик городов СНГ и ЕАЭС состоялась накануне в Московском доме национальностей.

Резеда Исмагилова отметила, что на базе библиотеки №26 активно развиваются новые сервисы, которые интегрируются в медиапространство.

- Мы проводим большую работу с нашим присутствием в медиапространстве, создаем читательские подкасты, записываем видеоролики под названием «Читающая нация», – сказала она. – Кроме этого, в библиотеке активно осваиваются новые формы общения с читателями – проходят литературные стендапы и лекции по запросу аудитории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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