2020-03-15T10:14:51+03:00
Спорт

Слуцкий о победе над "Арсеналом": Для нас началась борьба за выживание

Наставник казанского клуба выделил два ключевых момента в матче
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Победа над "Арсеналом" стала не только первой для "Рубина" с октября прошлого года, но и дебютной для Леонида Слуцкого в качестве наставника казанской команды. После матча главный тренер отметил, что на ход игры повлияли несколько факторов.

– Достаточно сложно комментировать такие матчи. Когда каждое очко на вес золота, и для нас по существу началась борьба за выживание, то на первый план выходят эмоции, какие-то морально-волевые факторы, какой-то эпизод. Конечно, два ключевых эпизода – это когда мы забили хороший гол в первом тайме и удаление Макарова. Это два ключевых момента, которые повлияли на ход игры и в какой-то степени на конечный результат. Поэтому я очень рад, что нам удалось отстоять победу и достаточно качественно отобороняться. Я, конечно, понимаю, что титул лучшей команды по игре вдесятером наверно почетный. Но если мы так будем играть все игры, оставаясь вдесятером почти на тайм, то достаточно сложно будет пройти весь чемпионат.

Отметим, что благодаря победе "Рубин" набрал 23 очка и смог выбраться из зоны вылета, переместившись на 12 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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