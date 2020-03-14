2020-03-14T14:20:41+03:00
Общество

Стало известно место прощания с Иреком Миннахметовым

Бизнесмен скончался во время тренировки в казанском спортклубе
Лика ИСАЕВА
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Прощание с бизнесменом состоится 15 мартаПрощание с бизнесменом состоится 15 мартаФото: Из материалов пресс-службы
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Время и место прощания с экс-директором "Татспиртпрома" Иреком Миннахметовым, скончавшимся вчера, 13 марта, изменилось. Напомним, что бизнесмен и спортсмен во время тренировки на одном из тренажеров почувствовал себя плохо. Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Причиной преждевременной смерти 39-летнего Ирека Миннахметова стал оторвавшийся тромб.

Первая информация о месте прощания с усопшим была такова: 15 марта, с 10.00 в мечете "Аль-Марджани". Но сегодня, 14 марта, стало известно, что прощание перенесено в "Ак Барс Арену". С 9.00 и до 11.30 можно будет проститься с Иреком Миннахметовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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