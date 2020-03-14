2020-03-14T13:20:58+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли двух рыбаков, застрявших на Каме из-за тонкого льда

Мужчин передал сотрудникам полиции
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Рыбаков спасли с опасного льдаРыбаков спасли с опасного льдаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что в Тукаевском районе на реке Кама терпят бедствие двое рыбаков, поступило в службу "112" в пятницу, 13 марта, в 16.32. Звонили сами пострадавшие, 50 и 51-летние мужчины, которые рано утром ушли на рыбалку напротив деревни Кулушево, но назад вернуться уже не могут - боятся пробоин, замерзают.

На место выехали спасатели, медики и полиция. В трех километрах от берега мужчины были обнаружены и в 17.40 спасатели дежурной смены ЗПСО № 6 МЧС Татарстана их доставили на берег. Спасенные - жители Набережных Челнов, от медицинской помощи ни отказались.

- За нарушение правил охраны жизни людей на воде на мужчин будет составлен административный протокол, - сообщили в МЧС Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане спасли двух рыбаков, застрявших на Каме из-за тонкого льда
В Казани пройдет мировая премьера спектакля «Белый кролик, красный кролик»
В Татарстане во время пожара погиб хозяин квартиры, его гостя спасли
В Марий Эл росгвардейцы спасли во время пожара двух человек
Причиной смерти экс-директора "Татспиртпрома" Ирека Миннахметова стал оторвавшийся тромб
В Татарстане во время пожара спасли трех детей и 9 взрослых
В Чувашии после исчезновения 16-летнего подростка возбудили уголовное дело
В Казани завлабораторией вуза обещала студентам за деньги решить вопрос со сдачей экзаменов
Поведение ребенка выводило ее из себя: жительницу Татарстана заподозрили в истязании 3-летнего сына
Спустя 10 лет: освободившийся из колонии насильник "навестил" свою жертву
В Чувашии после реставрации открыли дом-музей художника Алексея Кокеля
В Ульяновске мужчина выгуливал собаку, не выходя из джипа Toyota Land Cruiser
Жителя Казани будут судить за изнасилование 14-летней девочки в сауне
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
Скончался известный татарстанский композитор Ренат Еникеев
Казань вошла в топ-5 самых добрых городов России
В Ульяновске 10-летний мальчик "застрял" на высоком косогоре: пришлось вызывать спасателей