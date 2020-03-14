В Татарстане спасли двух рыбаков, застрявших на Каме из-за тонкого льда

14 Март 2020 2020-03-14T13:20:58+03:00

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Сообщение о том, что в Тукаевском районе на реке Кама терпят бедствие двое рыбаков, поступило в службу "112" в пятницу, 13 марта, в 16.32. Звонили сами пострадавшие, 50 и 51-летние мужчины, которые рано утром ушли на рыбалку напротив деревни Кулушево, но назад вернуться уже не могут - боятся пробоин, замерзают.

На место выехали спасатели, медики и полиция. В трех километрах от берега мужчины были обнаружены и в 17.40 спасатели дежурной смены ЗПСО № 6 МЧС Татарстана их доставили на берег. Спасенные - жители Набережных Челнов, от медицинской помощи ни отказались.

- За нарушение правил охраны жизни людей на воде на мужчин будет составлен административный протокол, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU