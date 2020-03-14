В Казани пройдет мировая премьера спектакля «Белый кролик, красный кролик»

14 Март 2020 2020-03-14T12:14:06+03:00

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В столице Татарстана на сцене Молодежного театра на Булаке 22 марта в 19.00 пройдет мировая премьера - показ спектакля «Белый кролик, красный кролик». Эту постановку в последние месяцы обсуждает весь театральный мир. «Белый кролик, красный кролик» — спектакль-перфоманс, получивший международное признание. В нем уже участвовали тысячи актеров театра и кино со всего мира, включая Вупи Голдберг, Стивена Фрайя, Саймона Макберни и многие другие.

В Казани он был поставлен осенью 2019 года. 22 марта состоится еще один спектакль.

Что такое «Белый кролик, красный кролик»? Это очень дерзкий театральный эксперимент, в котором нет репетиций и нет режиссера. Каждый раз его исполняет новый актер. Перед началом спектакля актер на сцене перед зрителями получает запечатанный конверт со сценарием, который он видит первый раз в жизни. Зрители получают свои роли.

Пьеса построена на нескольких аллегорических сюжетах, это личная история автора, рассказывающая о свободе и ее границах.

Кстати, об авторе. Нассим Солейманпур — молодой иранский драматург. Насиму запрещено покидать Иран, поэтому он написал пьесу, которая путешествует вместо него. Пьеса построена на нескольких аллегорических сюжетах, это личная история автора, рассказывающая о свободе и ее границах.

ИСТОЧНИК KP.RU