2020-03-14T11:32:47+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб хозяин квартиры, его гостя спасли

Пожар из-за непотушенной сигареты произошел в Зеленодольске
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в квартире многоэтажки на улице Комарова в Зеленодольске произошел 13 марта в 23.50. Пожарных вызвали соседи, когда из окон и балкона квартиры на третьем этаже повалил густой чёрный дым. Приехавшим сотрудникам МЧС Татарстана жители подъезда рассказали, что внутри квартиры может находиться хозяин.

Дверь в квартиру вскрыли, обнаружили возле окна на кухне сидящего на полу 47-летнего мужчину. Его вывели на свежий воздух, передали медикам.

Затем в спальне обнаружили на диване тело 47-летнего хозяина квартиры без признаков жизни.

-В результате пожара обгорела мебель: диван, кресло, шкаф, закоптились стены в зальном помещении квартиры, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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