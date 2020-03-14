Причиной смерти экс-директора "Татспиртпрома" Ирека Миннахметова стал оторвавшийся тромб
Печальное известие пришло вчера, 13 марта. На 39-м году жизни скончался известный татарстанский спортсмен и бизнесмен Минниахметов Ирек. Как рассказали собственные источники "Комсомолки" в деловых кругах, Иреку Джаудатовичу стало плохо во время занятий спортом. Не смотря на усилия врачей больницы, куда сразу доставили бизнесмена, он скончался. Причиной гибели экс-директора "Татспиртпрома" стал оторвавшийся тромб.
Прощание с бизнесменом пройдет 15 марта, с 10.00 и до 12.00 в мечети "Аль-Марджани"
СПРАВКА "КП"
Ирек Минниахметов родился в Казани 25 декабря 1980 году. Закончил в 2003 году Казанский государственный финансово-экономический институт, в 2008 году - юрфак Казанского государственного университета.
С 2000 по 2010 год был директором компании "Чингисхан", с 2008 года по 2010 год являлся депутатом Казанской городской Думы.
С 2010 по 2012 год Ирек Миннахметов трудился зам. гендиректора ОАО "Татспиртпром". В течение короткого срока - с августа по октябрь 2012 года руководил ОАО "Татмедиа". С 2012-го по 2015 год возглавлял созданное Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
С января 2015 года Ирек Миннахметов являлся генеральным директором предприятия "Татспиртпром". Ушел с должности в январе 2020 года, собирался заниматься бизнесом.
Занимался автогонками - был мастером спорта России, чемпионом состязаний федерального значения, создал ассоциацию пейнтбола Татарстана. Меценат и благотворитель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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