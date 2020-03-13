13 Март 2020 2020-03-13T18:34:10+03:00

Его не стало на 83 году жизни

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На 83 году жизни скончался известный татарстанский композитор Ренат Еникеев. Свои соболезнования по поводу его кончины уже выразили Совет композиторов России.

Заслуженный деятель искусств ТАССР, народный артист Татарстана, лауреат государственной премии имени Тукая Ренат Еникеев был любим публикой, в том числе, и как мастер обработок народных татарских песен.

СПРАВКА

Ренат Еникеев родился в Казани в 1937 году. Окончил Казанское музыкальное училище. После чего поступил в Казанскую государственную консерваторию. Его дипломной работой стал концерт для фортепиано с оркестром. По сути, это второе в истории музыкального искусства Татарстана произведение данного жанра после концерта Рустема Яхина.

ИСТОЧНИК KP.RU