2020-03-13T18:07:59+03:00
Общество

Казань вошла в топ-5 самых добрых городов России

Вместе с Петрозаводском столица Татарстана набрала 6,9% голосов
Алина ГАБДУЛИНА
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Опрос проводился в соцсетях в преддверии Дня добрых дел, который отмечается ежегодно 15 марта.Опрос проводился в соцсетях в преддверии Дня добрых дел, который отмечается ежегодно 15 марта.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Казань вошла в топ-5 самых добрых городов России. Набрав по 6,9% голосов, вместе с Петрозаводском столица Татарстана заняла 4 строчку рейтинга Tvil.ru. Опрос проводился в соцсетях в преддверии Дня добрых дел, который отмечается 15 марта.

«Золото» в рейтинге взял Санкт-Петербург (37%), «серебро» между собой разделили Севастополь и Ялта (по 11,1%).

Девятое и десятое места достались Москве и Сочи соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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