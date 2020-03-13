В Ялте за победу во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства - 2020» борется жительница Татарстана

13 Март 2020 2020-03-13T16:21:40+03:00

Экскурсовод из Зеленодольска Наталья Панкратова представляет свой проект на региональном полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в Крыму

Изменить размер текста: A A

13 марта - второй день полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства – 2020» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). В Ялту пригласили 112 участников соревнования из регионов России, чтобы они вынесли на суд жюри и других конкурсантов свои идеи по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

На церемонии открытия полуфинала в Ялте конкурсантов приветствовал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко и генеральный директор отеля Mriya Resort & Spa, руководитель ОСИГ Грант Бабасян.

Прошедшие полтора дня мероприятия прошли для конкурсантов в основном в командной работе - полуфиналистов разделили на группы и давали коллективные задания по разработке проектов. Затем кураторы групп и сами участники определили по пятерке лучших из своей команды.

Татарстан в полуфинале представляли три участника с интересными и значимыми предложениями.

Первый конкурсант - неоднократный призер кулинарных конкурсов Сергей Крюков, принимавший участие в подготовке и проведении Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта-2015 в Казани.

Второй конкурсант - Роман Лапин, руководитель среднего звена на ОАО «Российские железные дороги», который представил на конкурс свою концепцию «национального» оформления пассажирского сообщения Казань - Москва - Симферополь с опорой на культуру казанских и крымских татар.

Третий представитель республики - член Гильдии экскурсоводов Татарстана Наталья Панкратова. Она также руководитель проекта «Яркий Зеленодольск», благодаря которому в городке появилась необычная арт-галерея – 240 метров полотна, расписанного местными художниками. «Яркий Зеленодольск» входит в «100 лучших реализованных проектов», поддержанных Фондом президентских грантов в 2017 году.

Именно Наталья в напряженной борьбе прошла отбор по итогам полутора дней соревнования.

- Я занимаюсь развитием туристических территорий в Зеленодольске, уже выиграла три гранта по развитию малых территорий, - рассказала Наталья «Комсомольской правде». – О конкурсе узнала из рассылки и решила поучаствовать - отправила свой проект, который связан с сельским туризмом. Конечно же, было очень радостно узнать, что я попала в число полуфиналистов.

Фото: Из личного архива героя публикации

Наталья надеется, что ее предложения получат на конкурсе поддержку и будут реализованы в регионах России. Пожелаем удачи нашей землячке!

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» помогает раскрывать потенциал работающих в этой сфере, повышать стандарты сервиса и престижа профессий, а также формировать новые традиции.