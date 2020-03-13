2020-03-13T17:36:07+03:00
Происшествия

"Всех взорву!": житель Чебоксар с ножом держал в плену свою жену, а когда пришел полицейский, включил газ

Под воздействием наркотика мужчина разгромил всю квартиру [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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О кошмаре произошедшем накануне 8 марта в одной из квартир Чебоксар правоохранители решили рассказать только спустя почти неделю.

В тот предпраздничный день горожанка, вернувшись домой, застала там агрессивного 36-летнего супруга. По предварительным данным, мужчина вколол себе наркотик, после чего разгромил всю квартиру. А когда пришла супруга, мужчина пообещал расправиться и с ней.

Женщина попыталась сбежать, но злоумышленник закрыл дверь и не позволял ей выйти. Горожанка с трудом дозвонилась до родственников, и те вызвали полицию.

Открывать двери стражам порядка дебошир не спешил. Пришлось вскрывать ее при помощи специалистов из МЧС Чувашии. Но полицейских ждал сюрприз - хозяин был "вооружен". С ножом в руке он удерживал супругу рядом с собой. Правоохранителю удалось вытолкнуть в подъезд женщину и прикрыть ее собой.

Тогда дебошир взял в освободившуюся руку топор для рубки мяса. Переговоры с ним ни к чему не привели. Мужчина забаррикадировался на кухне, включил газовые конфорки и крикнул: "Всех взорву!"

Полицейскому удалось обезоружить дебошира и скрутить его. Но сам страж порядка во время задержания получил травмы.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сообщили в МВД Чувашии.

Житель Чебоксар с ножом держал в плену свою жену, а когда пришел полицейский, включил газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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