Замглавы Минсвязи Татарстана назначили штраф за несвоевременную оплату по госконтракту

13 Март 2020 2020-03-13T15:55:40+03:00

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В прокуратуру на Минсвязи Татарстана пожаловалось ООО «Когорта-М». Организация сообщила, что ведомство не оплатила им работы по госконтракту. Речь шла о 1,5 миллионах рублей.

В итоге сотрудники надзорного органа установили, что в апреле 2019 года между подрядчиком и Минсвязи Татарстана был заключен договор на модернизацию региональной инфосистемы по госзакупкам. Фирма все сделала, но деньги за свою работу от ведомства так и не получила.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура республики внесла в адрес главы Минсвязи Татарстана представление, по результатам рассмотрения которого заместитель министра был привлечен к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность перед хозяйствующим субъектом погашена в полном объеме, - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по постановлению прокуратуры замглавы Минсвязи Татарстана также был назначен штраф в размере 30 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU