Замглавы Минсвязи Татарстана назначили штраф за несвоевременную оплату по госконтракту
В прокуратуру на Минсвязи Татарстана пожаловалось ООО «Когорта-М». Организация сообщила, что ведомство не оплатила им работы по госконтракту. Речь шла о 1,5 миллионах рублей.
В итоге сотрудники надзорного органа установили, что в апреле 2019 года между подрядчиком и Минсвязи Татарстана был заключен договор на модернизацию региональной инфосистемы по госзакупкам. Фирма все сделала, но деньги за свою работу от ведомства так и не получила.
- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура республики внесла в адрес главы Минсвязи Татарстана представление, по результатам рассмотрения которого заместитель министра был привлечен к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность перед хозяйствующим субъектом погашена в полном объеме, - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, по постановлению прокуратуры замглавы Минсвязи Татарстана также был назначен штраф в размере 30 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU