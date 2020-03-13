2020-03-13T18:49:54+03:00
Происшествия

Жителя Казани будут судить за изнасилование 14-летней девочки в сауне

Вместе с двумя подружками она отправилась на встречу с двумя взрослыми знакомыми
Лика ИСАЕВА
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Парень отрицает свою вину.Парень отрицает свою вину.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека по статье "Действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "Изнасилование несовершеннолетней" было передано в суд для вынесения приговора. Свою вину парень, находящийся сейчас под стражей, так не признал.

Про то, что дочка стала жертвой изнасилования, ее родителям стало известно от учительницы. Та в свою очередь узнала обо всем от подружки, с которой потерпевшая поделилась переживаниями. В итоге заявление в полицию, а после возбуждение уголовного дела.

Во время следствия выяснилось, что в декабре прошлого года три 14-летних подружки отправилась в сауну. Там их поджидали их знакомые - 21-ти и 22--х летние парни. С одним из них школьница в какой-то момент осталась один на один. По версии следствия, парень напоил подростка водкой и изнасиловал.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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