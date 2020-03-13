В Татарстане на региональных дорогах стартовали работы по ямочному ремонту

13 Март 2020 2020-03-13T17:02:32+03:00

Одной из первых в 2020 году будет восстановлена дорога, которая проходит по Агрызу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На региональных дорогах Татарстана стартовали работы по ямочному ремонту. Одной из первых в 2020 году будет восстановлена дорога, которая проходит по Агрызу. 12 марта дорожники приступили к устранению ям возле светофора при въезде в город со стороны села Малая Пурга (Удмуртия).

В Минтрансе Татарстана отмечают, что началу работ по ямочному ремонту поспособствовал запуск 20 асфальтобетонных заводов. Предприятия заработали в Алексеевском, Нижнекамском Актанышском. Зеленодольском, Камско-Устьинском, Буинском, Верхнеуслонском, Рыбно- Слободском, Пестречинском, Спасском, Тетюшском, Сабинском, Ютазинском и Тюлячинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU