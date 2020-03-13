2020-03-13T15:21:20+03:00
Общество

Погода в Татарстане на выходных: воздух прогреется до +6, сильный ветер и снег

На дорогах возможна гололедица
Олег ЛУГОВОЙ
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15 марта днем ожидается от 0 до +5 градусов.15 марта днем ожидается от 0 до +5 градусов.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Температура воздуха в Татарстане пойдет немного на спад. Так, если в эту пятницу днем она может достигнуть отметки +9 градусов, то уже в субботу, 14 марта, будет максимум +6. Сообщает Гидрометцентр республики.

При этом местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью сильный ветер порывами до 20 м/с, также, в том числе и утром, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

В воскресенье же, 15 марта, похолодание продолжится. Ночью будет от -3 до +1 градусов, днем – от 0 до +5. Ожидаются осадки в виде снега, в том числе и мокрого. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

А в начале следующей рабочей недели и вовсе прогнозируется сильный ветер с метелью, правда, лишь местами. Так, в понедельник, 16 марта, ночью – от 0 до -5 градусов, днем – от -2 до +3. На дорогах местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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