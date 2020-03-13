2020-03-13T14:06:39+03:00
Экономика

ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ и российское представительство японской компании по производству мототехники Yamaha Motor CIS запустили программу кредитования, в рамках которой можно приобрести мотоциклы и квадроциклы Yamaha по ставке от 0,1% годовых. Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа.

Размер ставки зависит от срока кредитования. Получить средства по минимальной ставке 0,1% можно на срок до 1 года. Сумма кредита может достигать 2 млн рублей. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Первоначальный взнос в рамках программы – 20% от стоимости техники. Решение по заявке клиента принимается банком в течение дня.

- ВТБ запускает с Yamaha Motor совместный проект, благодаря которому наши клиенты смогут на самых выгодных условиях приобрести сезонную технику – квадроциклы и мотоциклы – по минимальной ставке от 0,1% годовых. Кроме этого, заемщики могут включить в сумму кредита аксессуары и экипировку, оформление полиса страхования не требуется. Мы уверены, с такой ставкой новая программа будет востребована у любителей мотоциклов и мотовездеходов и позволит им приобрести средства передвижения, которым нет равных на трассах, проселочных дорогах или бездорожье, – прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 86 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте достиг 120 млрд рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте за победу во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства - 2020» борется жительница Татарстана
Замглавы Минсвязи Татарстана назначили штраф за несвоевременную оплату по госконтракту
В Татарстане водитель автобуса протаранил забор, машины и после скончался
Погода в Татарстане на выходных: воздух прогреется до +6, сильный ветер и снег
Глава Минэкономики Татарстана: резкий рост цен на товары в республике не планируется
СУ СКР Татарстана: отчим сначала надругался над пасынком, а потом взял его на грабеж
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
В Казани заработает православная школа блогеров
В 2020 году в Татарстане отремонтируют участок дороги «Казань-Ульяновск»-Апастово-«Кланово-Каратун»
12 марта в Казани побит очередной температурный рекорд
В Марий Эл подросток попытался зарезать незнакомку и его приговорили к 6 годам колонии
Вендинговый автомат по продаже пельменей победил в конкурсе Startup Tour в Иннополисе
Врио Чувашии Олег Николаев предложил привлекать в чиновники больше молодежи
В Марий Эл с отколовшейся льдины спасли четырех рыбаков
В Чувашии пропала 79-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи
В Марий Эл рыбаки спасли коллегу, провалившегося под лёд
15 марта ряд домов в Вахитовском районе Казани отключат от света