12 марта в Казани побит очередной температурный рекорд

13 Март 2020 2020-03-13T13:14:44+03:00

Так, март 2020 года в Казани уже в пятый раз побил температурные рекорды прошлых годов Фото: Алексей ФОКИН

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Казань бьет один температурный рекорд за другим. 11 марта воздух в городе прогрелся до +9,3 градуса. Так, был побито достижение 2016 года. 12 числа же было не менее тепло - +9 градусов было зафиксировано на авиационной метеостанции Казань-Сокол. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В последний раз так тепло 12 марта было в 2015 году, когда столбики термометров поднялись до +6 градусов.

Так, март 2020 года в Казани уже в пятый раз бьет температурные рекорды прошлого. Несмотря на это, в ближайшие выходные в республике ожидается похолодание - днем до -5.

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ИСТОЧНИК KP.RU